Burdur’da 42 bin 407 öğrenci karnesiyle buluştu

Burdur’da 42 bin 407 öğrenci yarıyıl karnesini alarak tatile başladı. Minikler karnelerini Vali Arslantaş’ın elinden aldı.

Burdur’da 42 bin 407 öğrenci yarıyıl karnesini aldı. Öğrencilerin 15 günlük yarıyıl tatili de böylelikle başlamış oldu. Burdur Valisi Ali Arslantaş, İl Milli Eğitim Müdürü Erdem Kaya, Gazi İlkokulunda minik öğrencilerin karne heyecanına ortak oldu. Minikler karnelerini Vali Arslantaş’ın elinden aldı.