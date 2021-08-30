Burdur’da 30 Ağustos kutlamaları çelenk sunma töreni ile başladı

Burdur’da 30 Ağustos Zaferinin 99. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen Zafer Bayramı programları Çelenk Sunma Töreni ile başladı. Düzenlenen Törende Valilik Makamı, Garnizon Komutanlığı ve Belediye Başkanlığı çelenklerinin sunulmasının ardından saygı duruşunda bulunularak İstiklal Marşı okundu.

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Atatürk Anıtında düzenlenen çelenk sunma töreni sonrası Burdur Valisi Ali Arslantaş, Zafer Bayramı tebriklerini makamında kabul etti. Tebriklerin kabulü töreninden sonra Zafer Bayramı Törenleri Gazi Atatürk Stadyumunda düzenlenen Kutlama Programı ve Tören Geçişi ile devam etti.Vali Arslantaş’ın, Garnizon Komutanı P. Alb. Ertan Binay, Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz ile birlikte tören birliklerini, öğrenci gruplarını ve vatandaşları selamlayarak, bayramlarını kutlaması ile başlayan tören, İstiklal Marşımızın okunması ile devam etti.

Günün anlam ve önemini belirten konuşmayı Piyade Yüzbaşı Anıl Ufuk Şenses yaptı. Burdur Mehteran Takımının gösterisi ile devam eden törende, TOBB Anadolu Lisesi öğrencileri Hatice Ceylin Çakır ‘30 Ağustos’, Yiğit Kırçık ise ‘Zafer’ isimli şiirleri okudular. Kutlama programı tören geçişi İle sona erdi. Tören birlikleri, öğrenci grupları, kurum araçlarından oluşan korteji Vali Arslantaş, Garnizon Komutanı Binay, Belediye Başkanı Ercengiz tarafından selamlandı.

Törene başta Burdur Valisi Ali Arslantaş, Hatice Arslantaş olmak üzere, Burdur Milletvekilleri Bayram Özçelik, Mehmet Göker, Garnizon ve 58. Komando Eğitim Alay Komutanı P. Alb. Ertan Binay ve eşi, Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz ve eşi, Cumhuriyet Başsavcısı Osman Kara, Adalet Komisyonu Başkanı Hacı Süleyman Arslan, Rektör Prof. Dr. Adem Korkmaz, Baro Başkanı Ramazan Gedik, Vali Yardımcıları, İl Emniyet Müdürü Ümit Bitirik, İl Jandarma Komutanı J.Alb. Hakan Başaklıgil, İl Genel Meclis Başkanı Murat Akbıyık, kurum müdürleri, şehit ve gazi aileleri, STK ve siyasi parti temsilcileri, vatandaşlar ve öğrenciler katıldı.