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Burdur’da 3 araçta 35 şişe kaçak içki ele geçirildi
BURDUR (İHA) – Burdur’da 31 Ocak ve 2 Şubat tarihlerinde yapılan uygulamalarda 3 araçta 35 şişe kaçak içki ele geçirildi.
BURDUR 03.02.2021, 15:58
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BURDUR (İHA) – Burdur’da 31 Ocak ve 2 Şubat tarihlerinde yapılan uygulamalarda 3 araçta 35 şişe kaçak içki ele geçirildi.Burdur İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı trafik ekipleri, 31 Ocak ve 2 Şubat tarihlerinde uygulama gerçekleştirdi. Uygulama esnasında durdurulan 3 araçta 2 şişe kaçak rakı, 3 şişe kaçak votka ve 30 şişe kaçak viski ele geçirildi. Olay ile ilgili araç sürücüleri H.E.Ç., M.T., M.D. hakkında, Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Muhalefet suçundan işlem yapıldı.