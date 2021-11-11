Burdur’da 2 uyuşturucu taciri tutuklandı

Burdur’da farklı tarihlerde 23 şahsa uyuşturucu madde kapsamında işlem yapıldı. Şahısların ikametlerinde ve araçlarında yapılan aramalarda çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi. Olay ile ilgili 2 şahıs tutuklandı.

Burdur’da Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından 15 Ekim ila 3 Kasım tarihleri arasında uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapan, kullanan şahıslara yönelik çalışmalar yapıldı. Yapılan çalışmalarda, uyuşturucu veya uyarıcı madde imalatı, ticareti ve kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak suçu kapsamında 23 şahsa işlem yapıldı. İşlem yapılan şahısların üzerlerinde, araçlarında ve ikametlerinde yapılan aramalarda, 5,83 gram skunk, 5,81 gram esrar, 13,96 gram eroin, 3,75 gram metamfetamin ve 3 adet sentetik ecza ele geçirildi.

"Uyuşturucu veya uyarıcı madde imalatı ve ticareti" suçu kapsamında işlem yapılan 2 şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. 21 şahıs, işlemlerinin tamamlanmasın ardından serbest bırakıldı.