Burdur’da 12 bin 500 ağaç dikilecek

Burdur’da Türkiye Yüzyılına Nefes projesi çerçevesinde ağaç dikme etkinliği gerçekleştirildi.

Türkiye genelinde 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü Etkinlikleri çerçevesinde “Türkiye Yüzyılına Nefes” teması ile ağaç fidanı dikimi yapıldı. Burdur’da da bu etkinlik çerçevesinde 12500 ağaç fidanı toprakla buluşturulacak. Burdur Orman İşletme Müdürlüğü ve Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi arasında imzalanan protokol çerçevesinde Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi yerleşkesi içerisinde bulunan ormanlık alanda “Bal Ormanı” oluşturmak için fidan dikim etkinliği düzenlendi. Etkinliğe Burdur Valisi Ali Arslantaş, Burdur protokol üyeleri, siyasi parti il başkanlıkları, İl emniyet müdürlüğü mensupları, il jandarma komutanlığı mensupları sivil toplum kuruluşları ve öğrenciler katıldı.

Etkinlik hakkında bilgi veren Burdur Orman İşletme Müdürü Sefa Karataş konuşmasında; “ 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü etkinlikleri çerçevesinde bu yıl Türkiye Yüzyılına Nefes teması ile 81 İlimizde 1023 lokasyonda fidan dikim etkinliği yapılacaktır. Burdur ilimizde de fidan dikim etkinliği çerçevesinde il merkezi ve ilçelerimizde 11 ayrı lokasyonda toplam 12500 adet fidanımızı toprakla buluşturacağız. Ormanlarda biyolojik çeşitliliğin korunması, erozyonun önlenmesi, sağlıklı ve kaliteli bal üretiminin en üst düzeyde olması için arıcılık sektörüne Orman Genel Müdürlüğü tarafından ORKÖY ferdi kredileri verilerek ve bal ormanları kurularak destek verilmektedir. Türkiye Yüzyılına Nefes etkinliği çerçevesinde Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi ile Burdur Orman İşletme Müdürlüğü arasında imzalanan protokol çerçevesinde Bal Ormanı kurulacaktır. Toplam 10 hektar alanda alıç, yabani erik, kadın tuzluğu, kuşburnu, ahlat türlerinin korunarak makineli toprak hazırlıkları yapılmıştır. Bunun yanında bu alana sahanın 1 hektarı tören esnasında, geri kalanı da ilerleyen süreçlerde akasya, kekik, zufa, katırtırnağı, iğde, ıhlamur, badem, yabani elma, geyik elması, mazı, ardıç, erguvan, zerdali, kuş kirazı, mahlep, biberiye, kestane, atkestanesi, dut, akça ağaç, türleri gibi 20 çeşit bal üretimine katkısı olan türler kullanarak fidan dikilecektir. Böylece MAKÜ çiftliğinde bulunan ve yöreye yakın mevkilerde konaklayan arıların üretim mevsimi boyunca çiçek açan çeşitli türlerden nektar ve polen alarak kaliteli ve bol miktarda bal üretimi yapması sağlanacaktır. İlimizde bugün vatandaşlarımıza 20000 adet ücretsiz fidan dağıtımı yapılacaktır” dedi.

Yapılan açıklamanın ardından başta Burdur valisi Ali Arslantaş, protokol üyeleri ve jandarma ve emniyet mensupları öğrencilerle birlikte kurulacak bal ormanı için fidanları toprakla buluşturdular.