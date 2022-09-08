Burdur’da 10 bisikleti çalan hırsız yakalandı

Burdur’da farklı noktalardan çalınan 10 bisiklet, polis ekipleri tarafından bulunarak sahiplerine teslim edildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 1 şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Burdur Emek Mahallesi’nde 26 ağustos Cuma günü meydana gelen olayda, bir site içerisinde madde değeri 14 bin TL olan 4 bisikletin çalındığı ihbarını alan İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları çalışmada şüphelinin G. i. olduğunu tespit edip takibe aldı. Ekipler il merkezinde 31 Ağustos Çarşamba günü şüpheli G. İ.’yi olayda kullandığı araçla birlikte yakaladı. Araçta yapılan incelemede çalınan 4 bisiklet ele geçirildi.

Şüpheli G.İ’nin Burdur İl Merkezinde daha önce 7 ayrı benzer olaya karıştığı belirlendi. Yine şüphelinin çaldığı 6 bisikleti daha önce Antalya’da sattığı ortaya çıktı.

Bahse konu bisikletler de bulunarak sahiplerine teslim edilirken, çalıntı bisikleti satın alan şüpheli hakkında da adli işlem yapıldı.

4 bisikletin çalınmasına ilişkin gözaltına alınan şüpheli G. İ. ise çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.