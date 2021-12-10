Burdur’a uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı

Burdur’a uyuşturucu madde getireceği öğrenilen 2 şüpheli fiziki takibin ardından yakalandı.

Burdur İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, A.Ç, ve S.S’nin ile uyuşturucu madde getireceği bilgisine ulaştı. Bucak Cumhuriyet Savcılığı koordinesinde yürütülen operasyon kapsamında fiziki takibe alınan şüpheliler araçlarıyla birlikte Bucak - Antalya karayolunda üzerinde durduruldu. Narkotik madde arama köpeği ile araç ve şüpheliler üzerinde yapılan aramalarda 5 gram esrar, 2 gram metamfetamin ve uyuşturucu madde kullanma aparatı ele geçirildi. Şüpheli A.Ç, ve S.S. işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.