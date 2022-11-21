Burdur Valisi Arslantaş, yol çalışmalarını yerinde inceledi

Burdur Valisi Sayın Ali Arslantaş, Bucak Kestel-Keçili-Yüreğil köy grup yolunda devam eden BSK (Beton Asfalt Sıcak Karışımı) sıcak asfalt çalışmalarını yerinde inceledi.

İl Genel Meclisi Başkanı Murat Akbıyık’ın eşlik ettiği incelemede, devam eden çalışmalarla ilgili bilgi alan Vali Arslantaş, ” 2,3 kilometresi tamamlanan program çerçevesinde 8 km sıcak asfalt yapılacak köy grup yolunu kullanacak tüm köylerimiz ve vatandaşlarımıza hayırlı olmasını dilerim.” dedi.