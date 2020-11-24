Burdur Valisi Arslantaş, jeotermal etüt çalışmasıyla ilgili brifing aldı

Burdur Valisi Ali Arslantaş, İl Özel İdaresi, Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı (BAKA) ve Maden Teknik ve Arama (MTA) Genel Müdürlüğü işbirliği ile Kemer İlçesine bağlı Pınarbaşı Köyü Ilısu mevkiinde yürütülen Jeotermal Etüt çalışması ile ilgili yetkililerden brifing aldı.

Burdur Valiliği himayelerinde yürütülen çalışmada, Burdur ili Kemer ilçesi Pınarbaşı köyü Ilısu mevkiinde bulunan Burdur İl Özel İdaresi adına tescilli jeotermal kaynak işletme ruhsat sahasında sondaj lokaysan/lokasyonlarını belirlemeye yönelik Maden Teknik ve Arama Genel Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilecek jeotermal etüt çalışmasıyla ilgili bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

MTA yetkilileri, İl Özel İdaresi Meclis Salonunda yapılan toplantıda, yapılacak teknik çalışmayla ilgili bilgilendirme sunumu yaptılar.

Toplantıya Burdur Valisi Ali Arslantaş, İl Genel Meclisi Başkanı Murat Akbıyık, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Asım Ertilav, BAKA Genel Sekreteri Volkan Güler, MAT Jeofizik Mühendisi Ömer Duman, Jeofizik Mühendisi Hasan Soylu, Süleyman Demirel Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği Bölümünden öğretim üyeleri Doç. Dr. Şehnaz Şener, Doç. Dr. Simge Varol ve Öğretim Görevlisi Erhan Şener ile ilgili BAKA personeli katıldı.