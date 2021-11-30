Burdur vaka sayısı artan ilk 10 il arasına girdi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 100 bin nüfusa karşılık gelen haftalık vaka haritasını açıkladı. Haritaya göre 13-19 Kasım tarihleri arasında vaka yoğunluğu en çok artan 10 il içerisinde Burdur da bulunuyor.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 100 bin nüfusa karşılık gelen haftalık vaka haritasını açıkladı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından vaka haritasını paylaşarak, "13-19 Kasım arasında, 100 bin kişi içinde bir haftalık toplam yeni Covid-19 vaka sayısı il bazında neydi? Bilgiler, haftalık İnsidans haritasında” ifadelerini kullandı.

Bakan Koca’nın açıklamasının devamında şu ifadeler yer aldı: "13-19 Kasım arasında vaka yoğunluğu bir önceki haftaya göre en çok artan 10 il: Tunceli, Adana, Gümüşhane, Mersin, Sinop, Hatay, Burdur, Kilis, Giresun, Mardin."