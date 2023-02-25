Burdur Müftülüğünden Hatay’a kahvaltılık gıda yardımı

Burdur İl Müftülüğü ve Diyanet Vakfı Burdur Şubesi bin 250 kolilik yardım kolisini Hatay’a gönderdi.

Burdur İl Müftülüğü ve Diyanet Vakfı Burdur Şubesi Hatay’daki depremzedeler için bin 250 koli kahvaltılık gıda malzemesi hazırladı. Tıra yüklenen yardım kolileri dualar eşliğinde Hatay’a uğurlandı.

Burdur İl Müftüsü Enver Türkmen, “Burdur olarak, 6 Şubat’ta başlayıp arkasından devam eden depremler silsilesi ile alakalı bizler, nakdi olarak güzel yardımlar yaptık. Valiliğimiz bu konu üzerinde özenle durdu. Biz de AFAD ile koordineli bir şekilde elimizden gelen gayreti gösterdik. Burdur İl Müftülüğü olarak şu ana kadar 2 milyon TL’nin üzerinde yardımı AFAD aracılığıyla 1 milyon TL’ye yakın yardımı da Türkiye Diyanet Vakfı Burdur Şubesi olarak gönderdik. Personelimiz ihtiyaç duyulduğu anda bölgeye gittik. Bölgede bizzat çalışarak o kardeşlerimize elimizden gelen yardımı göstermeye çalıştık” dedi.

"Yardımlar sürecek"

Yardımlara devam edeceklerini ifade eden Türkmen, "Burdur’dan sadece kahvaltılık malzeme olmak üzere gıda maddesi şeklinde koliler hazırladık. Hatay ilimizdeki kardeşlerimizin faydalanması için gönderdik. Rabbim yaptığımız yardımları kabul eylesin. Bundan sonra da elimizden gelen gayreti göstereceğimizden hiç kimsenin şüphesi olamasın. Allah devletimize, milletimize zeval vermesin. İnsanımız bu konuda çok büyük bir gayret gösterdi" dedi.