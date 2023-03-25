Burdur milletvekilliği için AK Parti’den 23 aday adayı çıktı

AK Parti Burdur milletvekilliği için 23 aday adayı başvuruda bulundu. Bugün yapılan e-temayül seçimleri sonrasında Genel Merkez tarafından 3 aday belirlenecek.

14 Mayıs’ta gerçekleştirilecek 28. Dönem Milletvekili seçimleri için Burdur’dan 23 aday adayı başvuru yaptı. Bugün AK Parti delegeleri, Burdur milletvekili adaylarını belirlemek için elektronik ortamda tercih yaptı. Mevcut AK Parti Burdur milletvekilleri Bayram Özçelik ve Yasin Uğur, muaf olduğu için e-temayüle katılmazken 21 milletvekili aday adayı için temayül yapıldı. Burdur Kültür Merkezi’nde yapılan e-temayüle gelen delegeler, milletvekili aday adayları tarafından karşılandı.

E-temayül ile ilgili bilgiler veren AK Parti Burdur İl Başkanı Mustafa Özboyacı yaptığı açıklamada, “Bugün saat 10.00 itibariyle e-temayül oylamamız başladı. Burada Genel Merkez’den getirilen kartlar var. Bu kartlar kişiye özel tanımlanıyor. Bilgisayarlardaki barkod okuyucu sistem üzerinden bilgisayara takılıyor ve oradan 3 isim seçiliyor. 2 kişi seçmek veya 3’ten fazla kişiyi seçmek oy geçersiz kılıyor. Burada bir sıralama yok, sadece 3 tane isim belli oluyor. Saat 10.00’da başlayan temayülümüz 16.00’da sona erdi. Buradaki veriler sistem üzerinden direk Genel Merkeze aktarılıyor. Burada ne biz ne de komisyon üyelerimiz herhangi bir sonuç göremeyeceğiz. Sadece Genel Merkez görebilecek.” dedi.