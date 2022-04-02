Burdur için şiddetli rüzgar ve fırtına uyarısı

Meteoroloji Burdur’da şiddetli rüzgar ve fırtına konusunda uyardı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada saatte 50-80 kilometre hıza ulaşması beklenen rüzgar sebebiyle vatandaşların ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç devrilmesi, soba ve doğalgaz kaynaklı zehirlenmeler ve toz savrulması gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olmaları istendi.