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Burdur için şiddetli rüzgar ve fırtına uyarısı
Meteoroloji Burdur’da şiddetli rüzgar ve fırtına konusunda uyardı.
BURDUR 02.04.2022, 12:25
Meteoroloji Burdur’da şiddetli rüzgar ve fırtına konusunda uyardı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada saatte 50-80 kilometre hıza ulaşması beklenen rüzgar sebebiyle vatandaşların ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç devrilmesi, soba ve doğalgaz kaynaklı zehirlenmeler ve toz savrulması gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olmaları istendi.