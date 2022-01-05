Burdur güne sisle uyandı

Burdur’da sabah saatlerinde etkisini gösteren sis hayatı olumsuz etkiledi. Yoğun sis sürücülere de zor anlar yaşatırken, farklı noktalarda maddi hasarlı kazalar gerçekleşti.

Burdur güne sis ile uyandı. Sabah saatlerinde meydana gelen sis olayı yaşamı ise olumsuz etkiledi. Yer yer etkisini arttıran sis nedeniyle bazı noktalarda görüş mesafesi 10 metreye kadar düştü. Bazı sürücülerde zor anlar yaşadı. Mesailerine gitmek için evinden çıkan Burdurlular, olabildiğince dikkatli bir şekilde işyerlerine gitmeye çalıştı. Bazı noktalarda ise maddi hasarlı kazalar meydana geldi. Burdur’u örtüleyen sis drone ile havadan görüntülendi.