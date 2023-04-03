Burdur Emniyetinin asayiş çalışmalarında yakalanan 49 şahıs cezaevine gönderildi
FARKLI SUÇLARDAN YAKALANAN 49 ŞAHIS CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ.
Burdur İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan asayiş çalışmalarında, farklı suçlardan yakalanan 49 şahıs cezaevine gönderildi.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından 15-31 Mart 2023 tarihleri arasında yapılan çalışmalarda; 6 adet kesici alet (bıçak), 3 adet av tüfeği ele geçirildi ve 2 şahıs hakkında adli işlem yapıldı.
Mal varlığına karşı işlenen suçlar ile mücadele edilmesi ve vatandaşların maddi zararlarının giderilmesi amacıyla yürütülen çalışmalarda; meydana gelen 9 hırsızlık olayının tamamı aydınlatıldı ve tespit edilen 10 şüphelinin tamamı yakalanarak haklarında adli işlem yapıldı.
Aranan şahısların yakalanması amacıyla yürütülen çalışmalarda; farklı suçlardan (hırsızlık, kasten yaralama, dolandırıcılık vb.) aranması olan toplamda 51 şahıs yakalanarak adli makamlara sevk edilirken, 46 şahıs tutuklandı, 5 şahıs ise serbest bırakıldı.
Yakalanan şahıslardan hırsızlık suçundan 11 yıl, 3 ay hapis cezasıyla aranan 1 şahıs, hırsızlık suçundan 9 yıl, 2 ay hapis cezası ile aranan 1 şahıs, cinsel saldırı suçundan 7 yıl, 7 ay hapis cezası ile aranan 1 şahıs tutuklanarak cezaevine teslim edildi.
Toplamda 17 şahıs haklarında adli işlem yapılarak serbest bırakıldı, 49 şahıs ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.