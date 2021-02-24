Son Dakika
Burdur Çamköy köyü ikinci kez karantinaya alındı
Burdur’un Gölhisar İlçesine bağlı Çamköy köyü korona virüs tedbirleri kapsamında ikinci kez karantinaya alındı.
BURDUR 24.02.2021, 12:14
1
Burdur’un Gölhisar İlçesine bağlı Çamköy köyü korona virüs tedbirleri kapsamında ikinci kez karantinaya alındı.Gölhisar Çamköy köyü’nde vaka sayısının artması ve çok sayıda temaslı kişi bulunmasından dolayı ikinci kez karantina uygulaması başlatıldı. 1 Mart 2021 Cuma gününe kadar karantinası devam edecek olan Çamköy köyü’nün giriş ve çıkışları jandarma ekipleri tarafından kontrol altına alındı.