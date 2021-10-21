“Burdur Bilim Şenliği Projesi” desteklenmesine karar verilen 53 proje arasında yerini aldı

“Burdur Bilim Şenliği” projesinin açılış törenine katıldı. TÜBİTAK 4007 Bilim Şenlikleri Destekleme Programı 2020/1 çağrısı kapsamında başvurusu yapılan “Burdur Bilim Şenliği Projesi” Türkiye’de TÜBİTAK tarafından desteklenmesine karar verilen 53 proje arasında yerini aldı.

TÜBİTAK’ın en prestijli projelerinden biri olan ve Burdur il merkezinde ilk kez yapılacak olan proje, Burdur İl Milli Eğitim Müdürlüğü ev sahipliğinde 21-22-23 Ekim 2021 tarihleri arasında Uzay Çatı Kapalı Pazar Alanı, Mesleki Teknik ve Anadolu Lisesi’nde ziyaretçilerini ağırlarken, düzenlenecek konferanslarla alanında uzman kişiler ve akademisyenlerle buluşma fırsatı sağlayacak.

Program hakkında

Uzay Çatı Pazar Alanında düzenlenen törenle açılışı gerçekleşen Burdur Bilim Şenliği, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başladı. Protokol konuşmaları ile devam eden törende Vali Arslantaş, Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, İl Milli Eğitim Müdürü Erdem Kaya, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Deniz Çeliksoy, ve 4007 TÜBİTAK Burdur Bilim Şenliği Proje yürütücüsü Dr. Nurhayat Gürel tarafından konuşmalar yapıldı. Programın devamında Halk Eğitim Merkezinin hazırlamış olduğu halkoyunu ekibi tarafından Burdur Yöresine ait halk oyunu gösterisi sunuldu. Burdur Güzel Sanatlar Lisesi öğretmenleri tarafından şarkılar seslendirildi. Programın son bölümünde Vali Arslantaş ve protokol üyeleri kurdeleyi keserek Burdur Bilim Şenliğinin açılışını yaptılar. Açılış sonrası Vali Arslantaş ve beraberindeki protokol üyeleri Burdur Bilim Şenliği alanındaki bulunan stantları gezerek incelemede bulundu, çalışmalar hakkında öğrenciler, öğretmenler ve bilim insanlarından bilgi aldı.

“Proje paydaşları”

Burdur Valiliği başta olmak üzere çok sayıda kamu kurum ve kuruluşu ve özel sektör kuruluşlarının yer aldığı Burdur Bilim Şenliği projesine çok sayıda atölye lideri, rehber ve konuşmacının davet edildi. TÜBİTAK tarafından desteklenen "Burdur Bilim Şenliği" projesi kapsamında öğrenci, öğretmen ve genel halk için 55 adet atölye tasarlandı. Bu atölyelerde katılımcılar, ülkemizin önde gelen üniversitelerinden akademisyenlerin eğitim verecekleri robotik kodlama, yazılım, yapay zeka, İHA yazılımı, nanoteknoloji, fen bilimleri, matematik gibi birçok alanda etkinlikler yapılacak.

“Pervasız bir rekabete giriştiği dönemleri yaşamaktayız”

Vali Arslantaş açılış töreninde yaptığı konuşmada, “İlimizin de ülkemizin de en öncelikli meselesi eğitimdir. Bu mesele, hepimiz tarafından çok önemsenmekte ve tüm çalışmalarımız bu yönde sürdürülmektedir. Memnuniyetle ifade etmek isterim ki, son dönemde bilimsel faaliyetlerde, araştırma-geliştirme konularında Ülke genelinde büyük bir yoğunlaşma yaşanıyor. Ülkemizin geleceğinin daha güçlü olabilmesi, bilimsel kapasitemizin artırılması, kültürel faaliyetlere ağırlık verilmesiyle mümkündür. Bu anlamda bu bilimsel yarışmalarla proje hazırlama ikliminin oluşturulmasına önemli katkılar sağlanmaktadır. Bunlar gerçekten bizi güçlü yapan, hepimizi gururlandıran nitelikli faaliyetlerdir. Günümüzde bilgi ve teknolojide açık bir yarışın acımasız bir biçimde sürdüğü, ülkelerin bilgiye ulaşma konusunda pervasız bir rekabete giriştiği dönemleri yaşamaktayız” dedi.

“Rekabet ortamı oluşuyor”

Böyle yarışmalarla rekabet ortamı oluştuğunu belirten Arslantaş, “Böyle bir süreçte ülkemizin öne geçebilmesi, bilimsel düşünmenin, dünya ile rekabet edebilme bilincinin desteklenerek teşvik edilmesi ile mümkündür. Zira çağın en büyük sermayesi iyi yetişmiş nitelikli insan gücüdür. Millî Eğitim Bakanlığı’nın ’2023 Eğitim Vizyonu’ çerçevesindeki ’Okul Dışı Öğrenme Ortamları’ projesi içerisinde bahsedilen bilim şenlikleri, bilimin istenirse herkes için ulaşılabilecek bir olgu olduğunu öğrencilerimize yaşayarak göstermekte ve onların geleceğe umutla bakmasını sağlayarak, özgüven kazanmalarını sağlamaktadır. Bu ve benzer etkinlikler, çocuklarımızda yeni bir eser ortaya koyma, proje hazırlama ve geleceğin buluşlarına adım atma ikliminin oluşturulmasına önemli katkılar sağlamaktadır. Amacımız okullarımızda üretilen proje ve ürünlerin tanıtımını sağlamak, kurumlar arasında proje çalışmaları ve diğer teknoloji ve tasarım alanındaki çalışmalarda rekabet ortamı oluşturmaktır. Aynı zamanda il merkezi ve diğer ilçelerdeki öğrencilerin tanışıp kaynaşabilecekleri bir ortam sağlamak, ayrıca vatandaşlarımızın okulda yapılan çalışmaları yakından tanıyıp, görmelerine imkân sağlamaktır” diye konuştu.

“Katkı ve kazanım sağlıyor”

Eğitim ve öğretime katkı ve kazanım sağlandığını belirten Arslantaş, “Kıymetli gençlerimiz sizlere güvenimiz tam. Bilim ve teknolojinin ışığında planlı, disiplinli çalışarak kendinizi geliştirerek, ülkemizi daha iyi noktalara taşıyacak olan sizlersiniz. Yalnız siz değil toplum olarak hepimizin bu doğrultuda odaklanması ve çalışması gerektiğini, bütün herkese önemli sorumluluklar düştüğünü de belirtmek istiyorum. Bilimin ve eğlencenin bir arada, iç içe olabileceğini gösteren TÜBİTAK Bilim Şenlikleri, toplumda bilime karşı olumlu bir bakış açısı geliştirerek, aynı zamanda çocuklar ve gençlerin bilim ile uğraşan kişilerle iletişimde bulunmasını sağlamakta ve onları bilimsel kariyer basamaklarına özendirmesine katkıda bulunmaktadır. İnanıyorum ki, astronomiden fen bilimlerine, matematikten robotik kodlamaya, yapay zekadan havacılığa, nano teknolojiden yenilenebilir enerjiye kadar, şenlik kapsamında hazırlanan birçok farklı temada atölyelerde yapılacak etkinlikler, sergi ve söyleşiler gençlerimize, İlimiz eğitim ve öğretimine önemli katkı ve kazanımlar sağlayacaktır” şeklinde konuştu.

“Önemli başarılara imza atılıyor”

İmkan verildiğinde önemli başarılara imza atıldığını belirten Arslantaş, “Özellikle gençlerimizin imkan ve fırsat verildiğinde ulusal ve uluslararası düzeyde önemli başarılara imza atabildiklerini hepimiz görüyoruz, bunun birçok örneğini yaşıyoruz. Bu tür fuar ve şenlikler bunlar için de bir fırsattır, çeşitli fikirlerin projelendirerek pratiğe dönüşmesine vesiledir. Bu sergi boyunca burada sergilenecek projelerin her birinde çocuklarımızın emekleri, hayalleri var. Bunlar arasında inanıyorum ki gezdikçe çok etkileyici projeler göreceğiz. Bu anlamda çocuklarımızın ürettiği bu projeler bizlere geleceğin müjdesini verirken aynı zamanda onlara güven duyduğumuzda, destek verdiğimizde, neleri başarabileceklerinin de ispatıdır. Çocuklarımız ürettikleri bu eserlerle, bizlere geleceğin müjdesini veriyorlar. İnanıyorum ki bütün bu güzel çalışmalarla önümüzdeki yıllar, çok seçkin bilim insanlarımızın yetişmesine, yetişen bu bilim insanlarımızın da dünyanın dikkatini çeken buluşlarına, çalışmalarına, araştırmalarına sahne olacaktır. Bu çalışmaların, Ülkemizin ihtiyaç duyduğu bilim insanlarını yetiştirmek yolundaki çabalara çok değerli katkılar sağlayacağı inancıyla çalışmalara katılan öğrencilerimizi, öğretmenlerimizi ve eğitim çalışanlarını kutlar, başarılar dilerim” ifadelerini kullandı.