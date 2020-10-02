Burdur Belediyesi kenti Türk ve Azerbaycan bayraklarıyla donattı
BELEDİYE’DEN AZERBAYCAN' A DESTEK
Burdur Belediyesi, Ermenistan’ın Azerbaycan topraklarına saldırması üzerine başlatılan operasyonlara destek vermek amacıyla kentin farklı noktalarına Türk ve Azerbaycan bayrakları astı.
İşgalci Ermenistan’ın sivil yerleşim birimlerine ateş açması üzerine kardeş ülke Azerbaycan’ın başlattığı operasyon, Türkiye’den büyük destek gördü. Bu kapsamda Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz’in talimatı üzerine Burdur Belediyesi İtfaiye ekipleri Burdur Cumhuriyet Meydanına ve Halk Pazarı alanını Türkiye ve Azerbaycan bayraklarıyla donatıldı.
Başkan Ercengiz konuya ilişkin yaptığı açıklamada “İki Devlet, Tek Milletin yarası olan Azerbaycan’ın Yukarı Karabağ bölgesinde Ermenistan’ın geçtiğimiz günlerde Uluslararası hukuku çiğneyerek yapmış olduğu sivil yerleşim yerlerini de içine alan çirkin saldırıyı şiddetle kınıyoruz. Ve bu çirkin saldırı da hayatını kaybeden kardeşlerimize, Şehitlerimize Allah’tan Rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyoruz. Her zaman Azerbaycan’ın yanında olduğumuzu da tekrar belirtmek isterim.” şeklinde konuştu
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