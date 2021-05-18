banner363

banner453

banner454

banner403

Son Dakika
Kripto paralarda trend değişti mi?
Kripto paralarda trend değişti mi?
İstanbul Üniversitesi Çapa Tıp Fakültesi'nde yangın paniği
İstanbul Üniversitesi Çapa Tıp Fakültesi'nde yangın paniği
Kılıçdaroğlu'ndan çok sert açıklamalar!
Kılıçdaroğlu'ndan çok sert açıklamalar!
Elon Mask Konuştukça serveti eriyor!
Elon Mask Konuştukça serveti eriyor!

Burdur Belediyesi esnafa 2 bin adet bayrak dağıttı

Burdur Belediyesi tarafından 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle uzun çarşı esnaflarına Türk Bayrağı dağıttı

BURDUR 18.05.2021, 16:22
Burdur Belediyesi esnafa 2 bin adet bayrak dağıttı

Burdur Belediyesi tarafından 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle uzun çarşı esnaflarına Türk Bayrağı dağıttı

19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle Burdur Belediyesi tarafından esnaflara 2000 adet Türk Bayrağı dağıtıldı. Uzun Çarşıdan başlayan bayrak dağıtımını Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz yaptı. Esnaflara bayrak dağıtan Başkan Ercengiz, vatandaşların bayramını kutladı.
Yorumlar (0)
20°
parçalı bulutlu