Burdur - Antalya kara yolunda tırdan çıkan duman paniğe sebep oldu

Burdur-Antalya kara yolunun 6’ncı kilometresinde seyir halindeki tırdan çıkan duman paniğe neden oldu.

Olay 21.15 sıralarında Burdur - Antalya yolu Büğdüz kavşağı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Burdur’dan Antalya istikametine seyir halinde olan Hasan Ç.’ye ait 07 FSL 75 plakalı tırdan bir anda dumanlar yükselmeye başladı. O sırada yol devriye görevini yerine getiren Bölge Trafik ekiplerinin olayı görerek bölgeye itfaiye ekibi istedi.

Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin kontrol ettiği tırın turbosunda arıza meydan geldiği dumanın bundan çıktığı anlaşıldı.

Herhangi bir sorunun olmadığı anlaşılınca ekipler normale döndü.