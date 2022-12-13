“Buğday Tanesi ” filmine Burdur’da yoğun ilgi

“Buğday Tanesi” filmi, İstanbul Milletvekili Serkan Bayram’ın katılımıyla Burdurlularla buluştu.

Milletvekili Serkan Bayram’ın mücadele dolu yaşam hikayesinden esinlenerek milyonlara umut olan ’Buğday Tanesi’ filmi Burdur gösterimi yoğun ilgi gördü. Gösterimi Burdur Valisi Sayın Ali Arslantaş, engelli vatandaşlar, il protokolü, STK temsilcileri, muhtarlar ve öğrenciler birlikte izledi. Filmin gösteriminin ardından düzenlenen basın toplantısında Vali Ali Arslantaş, Milletvekili Serkan Bayram, filmle ilgili izlenimlerini paylaştı.

Vali Aslantaş basın toplantısında yaptığı konuşmada, “Kıymetli vekilimizle 2016’dan sonra Erzincan’da çalışmaya başladık. Oradan bir dostluğumuz oluştu. Hem engelli vatandaşlarımızla ilgili hem engelsiz vatandaşlarımızla ilgili milletimizle ilgili yapmış olduğu çalışmaların farkındaydık. Bütün samimi duygularımızı orda da paylaşmıştık. Ülkemizin resmi verilere göre yüzde 12’si engelli. Yani 85 milyonda 10 milyonun üzerinde engelli vatandaşımız var demek oluyor. İlimizde de 35 bin civarında engelli vatandaşımız var. Geçtiğimiz yıl bir çalışma başlatmıştık. Engelliye engel çıkartan fiziksel mekanların, özellikle kamu kurumlarında tespit edilip bu engellerin en aza indirilmesi yönünde bir çalışma başlatmıştık. İlimizi engelli dostu bir kent yapma yönünde gayretimiz devam ediyor" dedi.

"Yere düşünce değil, vazgeçince kaybedersin"

Milletvekili Bayram ise Türkiye’de 10 milyonun üzerinde engelli olduğunu belirterek bu rakamın ailelerle birlikte 40 milyona ulaştığına dikkat çekti. Türkiye’nin yarısının bu engelli psikolojisinden direk etkilendiğini söyleyen Bayram, "Diğer yarısı da dolaylı etkileniyor. Cumhurbaşkanımızın himayelerinde son 20 yılda sessiz devrim gerçekleşti. Çok yol kat ettik. İllaki eksiklerimiz vardır. Bundan sonra inşallah onlarda tamamlanacaktır. Ben bu filmi aziz milletime armağan ediyorum. Ben bu filmi Türkiye 100 yılımıza hediye ediyorum. Benim hayatımı konu alan Buğday Tanesi 48 senelik mücadelemi yaşamımı içeren konular ve yaşadığım sıkıntıların çektiğim ızdırapların daha yüzde birini yansıtıyor. Gençlik yıllarımla ilgili hiçbir kare göremediniz. Belki böyle 10 tane film olur. 16-17 yaşlara kadar elleri cebinde dolaşan bir gençtim. Mahalle baskısı, sosyal baskı ve toplum baskısı yordu. En sonunda dedim ki herkes öğrensin, bir defa sorsun, bir daha sormasın. Bunu engelli camiası psikolojisi açısından söylüyorum. Çünkü Rabbimin izni ve inayetiyle büyüklerimizin desteği ile hocalarımızın desteği ile bugünlere geldik. Ben bu ülkenin bir evladı olmaktan, Cumhuriyetin çocuğu olmaktan onur ve gurur duydum. Bu konuda filmde de izlediniz siyaset üstü bir yaklaşımla, tüm partiler birliktelik gösteriyoruz. Bu vesileyle başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere tüm partilerin genel başkanlarına teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Henüz daha bebekken buğday tarlasında çıkan yangında, vücudunun büyük bir bölümünde kalıcı yanıklar oluşan ve ellerini kaybeden Milletvekili Bayram’ın hayata tutunma mücadelesini ve milyonlara umut olan hikayesini anlatan ’Buğday Tanesi’ filmi 3 Aralık tarihinde tüm Türkiye’de izleyicilerle buluştu.