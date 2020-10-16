Bucak Belediyesi’nden içme suyu deposu çalışması
BURDUR'UN BUCAK BELEDİYESİ İLÇEYE 2 YENİ İÇME SUYU DEPOSU DAHA KAZANDIRIYOR. MEVCUT 4 DEPONUN İSE TADİLATINA BAŞLANDIĞI BİLDİRİLDİ.
Burdur’un Bucak Belediyesi ilçeye 2 yeni içme suyu deposu daha kazandırıyor. Mevcut 4 deponun ise tadilatına başlandığı bildirildi.
İçme suyu depolarında yapılacak olan çalışmalar hakkında açıklama yapan Belediye Başkanı Emrullah Ünal, ilçeye içme suyu dağıtımını sağlanan mevcut 4 deponun tadilatının yanı sıra, 2 yeni içme suyu deposu yapım projesini hayata geçirdiklerini kaydetti.
Projenin ihalesini gerçekleştirdiklerini anımsatan Ünal, " İhaleyi kazanan firmaya yer teslimini yaptık. İhaleyi kazanan firma ilk olarak Onaç deposunda Su ve Kanalizasyon Müdürlüğümüz ve teknik ekiplerimiz gözetiminde çalışmalarına başladı. Onaç depomuzda tadilat ve yenileme çalışması yapacağız. Depomuzu insani tüketim amaçlı sular hakkındaki yönetmeliğinin son şekline uygun hale getireceğiz. Depomuzun içerisi fayans kaplanacak, dış cephede iyileştirme, çevre düzenlemesi ve etrafının çevrilmesi yapılacak ve yetkisiz erişim olması engellenecek. Depolarımızda yapılacak olan tadilat çalışmalarından dolayı su kesintisi yaşanmaması için tedbirlerimizi aldık. Ancak yapılacak çalışmalar esnasında su kesinti ihtimaline karşı vatandaşlarımızın duyarlı ve tedbirli olmalarını rica ediyoruz.” dedi.
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