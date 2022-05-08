Başkan Güngör, belde annelerini unutmadı

Burdur’un Kızılkaya Belediyesi Başkanı İlkay Güngör, Anneler Günü’nde de belde anneleri unutmadı.

Tarlasında, evinde, sokağında annelere tek tek ulaşan Başkan Güngör, bin eve giderek Anneler Günü’nü kutladı. Günün anlam ve önemine ilişkin konuşan Başkan Güngör, “Hastalandığımızda şifa, üzüldüğümüzde derman, sevincimizde ortak olan en yakın arkadaşımız, dostumuz, sırdaşımız, annelerimiz. Belediyemiz öncülüğünde beldemizde faaliyet gösteren Halk Eğitim, dikiş nakış kursunda, kendi bacılarımız, kendi analarımızın el emeği, mutfak önlüklerimizi tüm Kızılkayalı annelerimize, mahalle muhtarlarım ve çalışkan personelimiz ile birlikte tek tek dağıtarak Anneler Günü’nü kutladık” dedi.