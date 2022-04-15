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Av tüfeği ile vurularak öldürülen kadının uygunsuz görüntüleri internette paylaşıldı

Burdur’da geçtiğimiz hafta dönercide eşi tarafından öldürülen kadın olayında yeni gelişmeler yaşandı. Ailesinin iddiasına göre müşteki Nurcan Seçer’in olayın ardından hastanedeki uygunsuz görüntüleri sosyal medyada paylaşıldı. Seçer’in ailesi ve yakınları, Burdur Adalet Sarayına gelerek olay hakkında suç duyurusunda bulundu.

BURDUR 15.04.2022, 16:36
Av tüfeği ile vurularak öldürülen kadının uygunsuz görüntüleri internette paylaşıldı

Burdur’da geçtiğimiz hafta dönercide eşi tarafından öldürülen kadın olayında yeni gelişmeler yaşandı. Ailesinin iddiasına göre müşteki Nurcan Seçer’in olayın ardından hastanedeki uygunsuz görüntüleri sosyal medyada paylaşıldı. Seçer’in ailesi ve yakınları, Burdur Adalet Sarayına gelerek olay hakkında suç duyurusunda bulundu.

Olay, geçtiğimiz hafta Burç Mahallesi Atatürk Caddesi’nde meydana geldi. Nurcan Seçer, işlettiği dönercide eşi Serhan Seçer tarafından av tüfeği ile vurularak öldürüldü. Olayın ardından kaçan şüpheli polis ekiplerince yakalanırken, ağır yaralanan kadın Burdur Devlet Hastanesinde hayatını kaybetti. Şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Hastanede uygunsuz görüntüleri çekildi iddiası

Olayın ardından kardeşinin hastanede çekilen uygunsuz görüntülerinin internet ortamında paylaşıldığını iddia eden ağabey Ömer Kılıç, “Kardeşimizi kaybettik çok üzgünüz, bu acıyı tarif edemem. Biz bu acıyı yaşarken hastanede görevliler tarafından kardeşimin uygunsuz videoları paylaşılmış. Onun için suç duyurusunda bulunduk. Suçluların cezasını almasını istiyoruz. İnsanlar bu kadar vicdansız olabiliyor. Onların da çocukları, eşleri var. Ayıplıyorum” şeklinden konuştu.

Ayrıca olay günü yaşananlar hakkında da yeni detaylar anlatan Kılıç, “Olaydan sonra bana da silah doğrulttu. Silahın tetiğini çekti ama patlamadı. Tüfeği yeniden kurup ateşledi, yine patlamadı. Allah korudu. O arada babam araya girdi. Kendi babası da karşı dükkândan geldi ve ben o an dışarıya kaçıp polisi aradım” dedi.

Müşteki Avukatı Süleyman Kesici yaşanılan durum hakkında, “Olayı takip ediyoruz. Müvekkilim daha kardeşinin acısını yaşarken bu uygunsuz görüntülerin ortaya çıkması acısını katlamıştır. Bundan dolayı kendisi üzgün ve bununla ilgili bir suç duyurusunda bulundu. Bu görüntülerin sosyal medyada paylaşılması suç teşkil ediyor. Bununla ilgili de bu görüntüleri paylaşanların hak ettikleri cezayı almaları için elimizden geleni yapacağız” diye konuştu.

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