Atatürk’ün Burdur’a gelişinin 93. yılı törenle kutlandı

Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Burdur’a gelişinin 93. yıldönümü tören ile kutlandı.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ ün 6 Mart 1930 yılında Burdur’a gelişinin 93. yıldönümü Cumhuriyet Meydanı’ndaki törenle kutlandı. Tören Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başladı. Törende öğrenciler tarafından Burdur Vali Vekiline Ahmet Mailoğlu’na Türk Bayrağı takdim edildi.

Törende günün anlam ve önemine ilişkin konuşan Vali Vekili Ahmet Mailoğlu; “ Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü Burdur’u teşrifinin 93. yıldönümünde bir kez daha şükran ve minnet duyguları içerisinde saygı ve rahmetle anıyorum. İlimiz için çok özel olan bugünde, bütün Burdurlu hemşerilerimin “6 Mart Şeref Günü’nü” kutluyorum.6 Mart 1930 tarihinde gerçekleştirdiği Burdur ziyaretinde, Burdur Valisi İbrahim Hazım Bey başkanlığındaki bir heyet tarafından Baladız’da (Gümüşgün) karşılanan Atatürk, buradan şehir merkezine doğru hareket ederek Çatalpınar’da öğretmenler, öğrenciler ve kalabalık Burdur halkı tarafından coşku içerisinde sevgi seliyle karşılaşmıştır. Yıldönümünü idrak ettiğimiz bu önemli günde Atasını bağrına basan Burdur halkı, bu tarihi 6 Ekim 1972 yılında Burdur Belediye meclisinde “Şeref Günü” olarak kutlama kararı alarak, Büyük Önder Atatürk’e olan sevgi ve saygısını bir kez daha göstermiştir” dedi.

Törene Burdur Vali Vekili Ahmet Mailoğlu, Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, Garnizon Komutanı Kd. Albay Serdar Erkan ERGİL, Adalet Komisyonu Başkanı Musa Talih, MAKÜ Rektörü Prof. Dr. Adem Korkmaz, İl Jandarma Komutanı Alb. Mustafa Güder, İl Emniyet Müdürü Ümit Bitirik, İl müdürleri, STK üyeleri, askerler, polisler, öğrenciler ve Burdur Halkı katıldı.

Törende Valilik, Belediye Başkanlığı ve Garnizon Komutanlığı tarafından Atatürk Büstü önüne çelenk bırakıldı.