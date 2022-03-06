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Atatürk’ün Burdura gelişinin 92inci yıldönümü kutlandı

Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Burdur’a gelişinin 92’inci yıl dönümü için anma töreni gerçekleştirildi.

BURDUR 06.03.2022, 16:42
Atatürk’ün Burdura gelişinin 92inci yıldönümü kutlandı

Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Burdur’a gelişinin 92’inci yıl dönümü için anma töreni gerçekleştirildi.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün 92 yıl önce Burdur’a yaptığı ziyareti anmak için Şehit Akif Altay Ortaokulunda tören düzenlendi. Törene Burdur Valisi Ali Arslantaş ve il protokolü katıldı. Törende öğrenciler tarafından Valisi Arslantaş’a bayrak sunuldu. Daha sonra Atatürk anıtı önüne çelenk bırakıldı.

Törende konuşma yapan Vali Arslantaş, “6 Mart 1930 Perşembe günü saat 13.15’te Atatürk, Burdur’un girişinde bulunan Çatalpınar’da öğretmen ve öğrenciler ile kalabalık bir halk tarafından alkışlarla karşılamıştır. Gazi, otomobilinden inerek kendisini karşılamaya gelenlerin ellerini tek tek sıkmıştır. Bugün bizler de Atamızın Burdur’a gelişinin 92. yıldönümünü büyük bir gurur ve coşkuyla kutluyoruz. Atamız, 12 Mart 1930 Çarşamba günü Antalya dönüşünde saat 12.15’de Burdur’a gelmiş, halkın coşku ve sevgi dolu gösterileri ile karşılanmıştır. Öğle yemeğinden sonra Valilik ve Belediye’yi ziyaret etmiştir. Yurt gezilerine çok büyük önem veren Atatürk; ikinci Burdur ziyaretinde Burdurlularla buluşarak, karşılıklı fikir alışverişinde bulunmuş, Burdur’un sorunlarını yerinde dinlemiş, halkıyla bütünleşmiştir” dedi.

Ata’nın kente geldiği ilk günün ‘Şeref Günü’ olduğunu belirten Vali Arslantaş “92. yıldönümünü kutladığımız bugün, 6 Ekim 1972 tarihinde Burdur Belediye Meclisince alınan 67 nolu kararla Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Burdur’a geldiği ilk günün “Şeref Günü” olarak kutlanması kabul edilmiş ve Burdurlular, Atasına olan sevgi ve saygısını bir kez daha göstermiştir” İfadelerini kullandı.

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