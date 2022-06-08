Apartta ölü bulundu

Burdur Merkez Şirinevler Mahallesi’nde bir apartın 3. katında oğluyla yaşayan 62 yaşındaki adam ölü bulundu.

Olay sabah saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Şaban Yaşar’ı sabah hareketsiz bulan oğlu durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine eve 112 Acil Servis ile polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, Yaşar’ın hayatını kaybettiğini belirledi. Yapılan incelemede şüpheli ölüm olarak değerlendirilen cenaze, belediye cenaze hizmetleri tarafından aparttan indirildi.

Cenaze Burdur Devlet Hastanesi morguna otopsi için götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.