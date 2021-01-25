AFAD’tan basın mensuplarına eğitim

Burdur’da AFAD Başkanlığı tarafından başlatılan "Afet Eğitim Seferberliği" kapsamında Burdur AFAD İl Müdürlüğü tarafından Afet farkındalığının artırılmasına yönelik İl genelini kapsayacak şekilde eğitim planlaması için ilk adımı basın mensuplarına verilen eğitimle başladı.

Burdur İl Sağlık Müdürlüğü Konferans salonunda gerçekleşen eğitim seminerinde AFAD İl Müdürü Yasin Tokgöz, basın mensuplarına afet ve acil durumlarda yapılması gereken durumlardan bahsetti. Deprem anında yapılması gerekenleri uygulamalı olarak gösteren İl Müdürü Yasin Tokgöz, afet gibi durumlarda vatandaşın bilinçli olması gerektiğini söyledi.

2021 yılının “Türkiye Afet Eğitim Yılı” olması nedeniyle AFAD bilincini aşılamak ve deprem bilincini yerleştirmek amacıyla böyle bir çalışmaya başladıklarını belirten Yasin Tokgöz, İl Risk Azaltma Planı’nı (İRAP) hayata geçirerek Burdur’da eğitim faaliyetlerini arttıracaklarını dile getirdi. Yasin Tokgöz, “Okuldaki öğrencilerimize, organize sanayide fabrika işçilerine, camilerde cemaatlere, ulaşabildiğimiz kadar vatandaşlarımıza ulaşarak, afet bilincini oluşturmak için bu yıl seferberlik ilan ettik” dedi.

AFAD’ın Burdur’daki faaliyetlerini basın mensupları ile paylaşan Yasin Tokgöz, “Burdur’da 40 bin vatandaşın taleplerini yerine getirdik. Koronavirüslü vatandaşlarımızın KYK yurtlarında barınması için gerekli çalışmaları yapmaya devam ediyoruz. Bunlar dışında acil yardım için yaklaşık 550 bin liraya yakın para harcadık” diyerek afet yılının gündemde kalması için basın mensuplarına büyük işler düştüğünü ifade etti.