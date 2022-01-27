Son Dakika
Bursa’da gençlerden ilginç yöntem...Önce buzlu rampada kızakla kaydılar, sonra traktörün lastiğiyle ipi çekerek yukarı kaydılar
7 kafadar traktöre lastikleri bağlayarak düşe kalka kayak yaptı
Burdur’da 7 kafadar traktörün arkasına halatla bağladıkları lastiklerle kar üzerinde kaymaya başladı. Gençlerin düşe kalka köy turu kameralara yansıdı.
BURDUR 27.01.2022, 08:46
Burdur’da 7 kafadar traktörün arkasına halatla bağladıkları lastiklerle kar üzerinde kaymaya başladı. Gençlerin düşe kalka köy turu kameralara yansıdı.
Burdur’un Çeltikçi ilçesine bağlı Bağsaray köyünün gençleri karda kızak keyfini başka boyuta taşıdı. 7 kafadar lastikleri halat yardımıyla traktöre bağladı. Ardından lastiklerin üzerine oturarak köyü turlamaya başladılar. Gençler traktörle kayak keyiflerini cep telefonlarıyla da kaydettiler. O anlarda gençlerin ara ara lastiklerin üzerinden düşmelerine rağmen devam etmeleri dikkatlerden kaçmadı.