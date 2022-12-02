3 Aralık Dünya Engelliler Günü Burdur’da kutlandı

Burdur’da 3 Aralık Dünya Engelliler Günü düzenlenen çeşitli etkinliklerle kutlandı.

3 Aralık Dünya Engelliler Günü etkinlikleri çerçevesinde Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Konferans ve Sergi Salonunda kutlama programı düzenlendi. Programa Burdur Valisi Ali Arslantaş, Cumhuriyet Başsavcısı Osman Kara, Belediye Başkan Yardımcısı Hasan Duygulu, İl Milli Eğitim Müdürü Nesrin Kakırman, İl Emniyet Müdürü Ümit Bitirik, İl Jandarma Komutanı Albay Mustafa Güder ile engelli öğrenciler ve aileleri katıldı.

Törende konuşma yapan Vali Arslantaş, "İç alemimizin hayatla kesişim çizgisinde sözcük dağarcığımız bulunur. Kelimelerin özgül ağırlıkları vardır ve kullandığımız sözcükler dış dünyaya bakışımızı belirler. Kavramları tanımlama biçimimiz olaylar karşısında göstereceğimiz tepkinin özüdür.

Bu anlayışın güne tetabuku cihetiyle engelli sözcüğü yerine “yetersizliği olan birey” ifadesinin kullanımının daha şık olacağı kanaatindeyim.

Zira engellik organların zedelenmesine bağlı olarak işlevlerinde oluşan kayıpların yol açtığı yetersizlik nedeniyle, bireyin çevreyle etkili ve yeterli etkileşim kurma sürecinde karşılaştığı problem durumu olarak tanımlanır ve meselenin özünde yetersizlik kavramı yer almaktadır.

Yetersizlik yaş, cinsiyet, sosyal ve kültürel faktörlere bağlı olarak bireyden beklenilen sosyal rolün gerekliliklerini karşılayamama durumudur ki bu hal kişinin kendi tasarrufunda değildir” dedi.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Canan Yüksel ise konuşmasında, "medeniyetimizin tarihsel seyri içinde engelli olgusunun, engelliye bakışın, engelli anlamının büyük değişimler geçirdiği hepimizin malumudur. Bu tablo içinde en büyük gelişim ise engelliye verilen değerin sürekli artması, onlara sunulan hizmet standardının sürekli yükselmesidir. Engellilik alanındaki toplumsal dönüşümü standart haline getirebilmek amacıyla da Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımız tarafından, 2030 Engelsiz Vizyon Belgesi hazırlanmıştır. Bu belge, engellilerin eşit vatandaşlar olarak potansiyellerini gerçekleştirebildikleri bir toplum olma yolunda, günümüzden 2030’a kadar engellilik alanındaki ulusal vizyonumuzu ve yol haritamızı ortaya koymaktadır. Bu doğrultuda, hem Vizyon Belgesi hem kurumsal hafızamızdan hareketle; engelsiz bir toplum oluşturma yolunda üzerimize düşen sorumluluğu yerine getirmeye tüm gayretimizle devam edeceğiz" açıklamasında bulundu.

Konuşmaların ardından Burdur Şehit Hakan Aktürk Özel Eğitim Merkezi öğrencileri tarafından şiirler okundu, işaret dili ile şarkı seslendirildi. Şehit Hakan Aktürk Özel Eğitim Meslek Okulu öğrencileri tarafından Kurdele Gösterisi ve Burdur Güzel Sanatlar Lisesi ve 15 Temmuz Şehitler Anadolu Lisesi öğrencileri tarafından müzik dinletisi sunuldu. Dinleti esnasında engelli öğrenciler oynayarak doyasıya eğlendi.

Programın son bulmasının ardından sergi salonunda bulunan ve engelli öğrenciler tarafından yapılan resim, el işleri, tablolar ve hediyelik eşyalar sergisi etkinliğe katılan misafirler tarafından ziyaret edildi.