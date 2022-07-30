17. Söğüt Domates Kültür Festivali başladı

Yayla domatesinin başkenti olarak anılan, Burdur’un örtü altı yetiştiriciliğinin öncü beldelerinden Söğüt’te bu yıl 17’incisi düzenlenen Geleneksel Söğüt Domates Kültür Festivali başladı. Burdur Valisi Ali Arslantaş, festival çerçevesinde yapılan en iyi sera yarışmasında dereceye giren üreticileri ziyaret ederek örnek seralarda incelemede bulundu. Bu yılki verim ve pazar durumu konularında üreticiler ve yetkililerden bilgiler alan Vali Arslantaş, dereceye giren çiftçileri tebrik ederek hayırlı, bereketli, bol kazançlı bir sezon geçirmeleri temennisinde bulundu.

Buradaki incelemelerinin ardından festival alanına geçen Vali Arslantaş, 29-30-31 Temmuz tarihlerinde üç gün sürecek festivalin açılışı ile Söğüt Beldesine yapılan yatırım ve hizmetlerin toplu açılış törenine katıldı. Vali Arslantaş törende yaptığı konuşmada üreten, çalışkan Söğüt halkına

bereketli bir sezon dileyerek, hayırlı, eğlenceli festival geçirmelerini diledi.

“Söğüt domatesini diğerlerinden ayıran şey, beldenin iklimi”

Vali Arslantaş törende yaptığı konuşmada, “Bin 420 rakımlı Söğüt beldemizin kaderi, iki binli yıllarda Antalya, Kumluca ve Finike’ye domates işçisi olarak giden Söğütlüler sayesinde değişmiştir. Öncelikle domates yetiştiriciliğini ve ardından ortaklık müessesiyle ürün arz ve pazarlama usullerini öğrenen Söğütlüler, iki bin yılından önce ağaç seralarda başlayan Söğüt’ün domates serencamını başka bir irtifaya çıkartmışlardır. Söğüt domatesini muadillerinden ayıran benzersiz tadın kaynağı, gece gündüz farkının fazla olduğu Söğüt iklimidir. Bu sayede raf ömrü uzun, dayanıklı, aroması ve lezzetiyle öne çıkan yayla domatesi yurt içi ve yurt dışı pazarında ilgi görmektedir. Tozlaşmanın Bambu arı marifetiyle yapıldığı seralarımızda, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğümüzün katkılarıyla kalıntısız gübreler kullanılmakta, hormonsuz ve tam organik leziz ürünler yetiştirilmektedir” dedi.

Hasat mevsiminde beldenin nüfusu 3’e katlanıyor

Domates ticaretinin toptancı halinde ve seralarda istihdam edilen vatandaşlara geçim kapısı olduğunu belirten Vali Arslantaş, “Hasat mevsiminin başladığı yaz aylarında beldemizin nüfusu üç katına çıkmaktadır. Geleceğe güvenle bakmak için üretmek gerekir. Devletimizin tüm kurumları, Söğüt Beldemizde yaşayan vatandaşlarımızın gayretiyle girişilen bu otonom ticari faaliyetin gelişmesi için gerekli tüm adımları atmakta, yeni girişimcilerin teşviki ve hali hazırdaki üreticilerimizin karşılaştığı problemlerin aşılması noktasında özveriyle çalışmaktadır” diye konuştu.

Düzenlenen festivalin önemine değinen Vali Arslantaş, “Biz, bizi biz yapan değerler etrafında kenetlenip bir oldukça güçlüyüz. Türk milleti kadar sevinçte ve kederde ortak irade ortaya koyabilme kabiliyetine sahip pek az ulus vardır. Bu nevi festivaller vesilesiyle, toplumsal hafızanın canlı tutulması ve geleneğin atiye aktarılmasının en az ekonomik refah nispetinde önemli olduğunu düşünüyorum” ifadelerini kullandı.