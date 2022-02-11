112 Günü’nde Burdur’da farkındalık anketi yapıldı

11 Şubat 112 Günü etkinleri kapsamında Burdur’da vatandaşlara bilgilendirme anketi yapılarak hediye verildi. Burdur’da gelen çağrıların neredeyse yarınının asılsız olduğunu hatırlatan vali yardımcısı Polat, vatandaşlardan 112 Acil Çağrı Merkezini acil olmayan durumlar için meşgul edilmemesini söyledi.

Avrupa Birliği ülkeleri ile Türkiye’de 112 Acil Çağrı telefon numarasının farkındalığını artırmak amacıyla her 11 Şubat günü kutlanan 112 Günü kapsamında Burdur’da farkındalık anketi yapıldı. Cumhuriyet Meydanında düzenlenen etkinlikte vatandaşları bilinçlendirmek ve farkındalık oluşturmak amacıyla birkaç soruluk anket yapıldı. Ankete katılan vatandaşlara ise hediyeler verildi. Acil Sağlık, polis, jandarma, orman, itfaiye ve AFAD’a ait araçlarda alanda hazır bulundu.

“112’yi acil olmayan durumlar için meşgul etmemeleri rica ediyoruz”

Etkinlik alanını ziyaret eden vali yardımcısı Mehmet Polat, gazetecilere yaptığı açıklamada, “1991 yılında beri Türkiye ve tüm Avrupa’yla birlikte 112 tek acil çağrı numarasına geçti. 2009 yılından beri 11 Şubat 112 Acil Çağrı günü olarak kutlanıyor. Amacımız halkı bu konuda bilgilendirmek, bilinçlendirmek ve 112 Acil Çağrı Merkezleri ile ilgili farkındalık oluşturmak. Önceden her kurum için ayrı ayrı numaralar aranıyordu. Aklımızda tutmakta zorluk çekiyorduk. Artık tek numaradan tüm kurumlara yönlendirme yapıyor. 2021 yılında yaklaşık 320 bin çağrı gelmiş. Bunların 166 bini gerçek çağrı, 153 bini ise asılsız ve ya acil olmayan çağrılar gelmiş. Bu konuda vatandaşlardan ricamız, 112’yi acil olmayan durumlar için meşgul etmemeleri. Bu durum, acil durumda olanların ulaşamamasına sebep olur” dedi.