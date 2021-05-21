BURCU ESMERSOY FOR IPEKYOL BEACHWEAR 2021 KOLEKSİYONU İÇİN KAMERALAR KARŞISINA GEÇTİ

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Ipekyol ilk kez beachwear koleksiyonu ile modaseverlerle buluşuyor! Sıcak kumlardan serin sulara uzanan, karakterli ve sezonun yükselen tasarımlarından oluşan koleksiyonun ilham rotası ise Burcu Esmersoy’un enerji dolu stilinden yola çıkıyor. Burcu Esmersoy ve Ipekyol tasarım ekibinin, uzun ve heyecanlı çalışmasının ardından hazırlanan Burcu Esmersoy for Ipekyol Beachwear 2021 Koleksiyonu; beachwear, swimwear ve aksesuar seçkisiyle plaj modasının nabzını tutuyor.