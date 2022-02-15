Burası Uludağ değil Kuyucak

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Aydın'ın rakımı en yüksek yerleri arasında yer alan Kuyucak ilçesine bağlı bin 200 rakımlı Gedik mevkiinde bulunan Belenova Sosyal Tesisleri, havası ve muhteşem manzarası ile dört mevsim ziyaretçi akınına uğruyor. Bir zamanlar kuş uçmaz kervan geçmez yer olarak bilinen Belenova, Kuyucak Belediye Başkanı Metin Ertürk'ün hayata geçirdiği proje ile yazın serinlemek isteyenlerin kışın ise şehir merkezlerinde ve ovada kar görmeye hasret Aydınlıların akınına uğruyor.