Uçuş okulları ve simülatör üreticileri alanında da müşteri portföyünü istikrarlı bir şekilde genişletmeye devam eden KEYVAN, yüksek doğrulukta ve uluslararası standartlara uygun navigasyon veri tabanı çözümleri ile birçok global uçuş simülatör firmalarının ve havacılık eğitim merkezlerinin ilk tercihi olmaya devam ediyor. Sofya Uçuş Eğitimi’nin, KEYVAN’ın sunduğu veri tabanlarını tercih etmesi, KEYVAN’ın sektördeki güvenilirliğini ve liderliğini bir kez daha kanıtlıyor.

“Yüksek kaliteli verilerimizle uçuş eğitimi verimliliğini arttırıyoruz”

KEYVAN Havacılık , Havacılık ve Navigasyon Veri Tabanı Üretim Müdürü Serkan Pusat yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:"Uçuş simülatörleri için sağlanan veriler, sektörde yetiştirilen pilotların eğitim süreçlerinde kritik bir rol oynamaktadır. Bu veriler, pilot adaylarının eğitim verimliliğini artırarak daha güvenli ve etkili operasyonlar için önemli bir temel oluşturuyor. KEYVAN olarak sunduğumuz çözümler, havacılık profesyonellerinin, eğitim kurumlarının ve havayollarının çeşitli ihtiyaçlarını karşılamak üzere özel olarak tasarlanmıştır. Amacımız, her simülasyon deneyiminin mümkün olduğunca gerçekçi, faydalı ve sektörel gerekliliklere uygun olmasını sağlamaktır. Sofya Uçuş Eğitimi ile gerçekleştirdiğimiz bu iş birliği, eğitim kalitesini artırma hedefimize önemli bir katkı sunmaktadır."