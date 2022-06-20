Bülent Ersoy mezar yerini belirledi!

Geçtiğimiz yıl babası Fikret Erkoç'u kaybeden Bülent Ersoy'un, babasını defnederken menajeri Fevzi Siverek ile arasında geçen diyaloğu sosyal medyanın gündeminde olmaya devam ediyor.

Kazı sırasında mezar başında siyah kıyafetiyle oturan Ersoy, mezar yerini küçük buldu ve “Çok dar değil mi?” diye sordu.

“Ben standarda sığmam ki”

“Yok standart.” cevabını alan Diva, “Eee ben ne olacağım? Ben standarda sığmam ki.” diyerek sitem etti.

Bunun üzerine Ersoy'un yanında duran kişi de “Sana daha büyük yapacağız.” dedi.

Hafta sonu Ankara’daki bir açılışına katılan Ersoy’a, mezar başındaki bu sohbet hatırlatıldı.

Usta sanatçı konuyla ilgili olarak, "Canım babacığım çok zayıftı, kısa boyluydu. Kabristanda 'ben buraya sığamam' dedim. Yanımdaki Fevzi Bey de 'sana büyüğünü yapacağız' dedi. Ben hiç bakmıyorum sosyal medyada neler oluyor, işim olmaz benim." ifadelerini kullandı.



“Mezar yerim belli”

Muhabirlerin “Mezar yeriniz belli mi? Önceden planladınız mı?” sorusu üzerine Ersoy, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’dan yardım istediğini söyledi.

Ünlü sanatçı, “Sayın İçişleri Bakanı’mızdan istirham ettim. Evet, mezar yerim belli.” dedi.