Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın programı

- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde saat 14.00'te Savunma Sanayii İcra Komitesi Toplantısı'na iştirak edecek.



Bakanların programları

- Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, saat 10.00’da 109. Dönem Kaymakamlık Kursu Tecrübe Paylaşımı Programı’na katılacak.

- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, saat 13.00’te Ford E-Transit Araç Teslim Töreni’ne katılacak.

- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, saat 12.30’da Turistik Tatvan Treni Uğurlama Töreni'ne katılacak.



Basın toplantısı, tören, eylem, panel, toplantı, görüşme, ziyaret

- Kuaför ve güzellik salonu temsilcileri, kuaför ve güzellik salonlarının zorunlu olarak kapatılmasına ilişkin saat 12.00’de basın açıklaması yapacak.



Ekonomi gündemi

--------------------------------

- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, temmuz ayıyla ilgili fiyat gelişmeleri raporunu ve reel efektif döviz kurunu açıklayacak.



Spor gündemi

----------------------

- 2024 Paris Olimpiyatları Fransa’da devam ediyor. Günün programı şöyle:

A Milli Kadın Voleybol Takımı çeyrek final maçında saat 10.00'da Çin ile karşı karşıya gelecek.

Güreş: Buse Tosun Çavuşoğlu saat 12.00'de ABD'li Amit Elor ile repesaj mücadelesine çıkacak. Burhan Akbudak, son 16 turunda Macar Zoltan Levai ile karşılaşacak. Evin Demirhan Yavuz ise Kübalı Yusneylys Guzmn ile son 16 turu maçına çıkacak.

Atletizm: Yasmani Capello Escobar ve Berke Akçam repesaj yarışında yarı finale kalabilmek için bir kez daha piste çıkacak.

Yelken: Derin Atakan (6-10. yarışlar), Alican Kaynar & Beste Kaynakçı (10-12. yarışlar), Deniz Çınar & Lara Nalbantoğlu (7-10. yarışlar)

Boks: Buse Naz Çakıroğlu, saat 23.18'de 50 kg yarı final müsabakasında Aira Villegas ile karşılaşacak.



- Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi 3. Ön Eleme Turu ilk maçında saat 21.30'da Fransa’nın Lille takımıyla deplasmanda karşılaşacak.

- Galatasaray, Hatayspor maçı hazırlıklarını saat 19.00'da yapacağı antrenmanla sürdürecek.

- Beşiktaş, Samsunspor maçı hazırlıklarına saat 10.30'da yapacağı antrenmanla başlayacak. İdmanın ilk 20 dakikası basına açık olacak.

- Trendyol Süper Lig ve Trendyol 1. Lig takımlarının transfer çalışmaları takip ediliyor.