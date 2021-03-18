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18.03.2021, 18:11 1543

Bugün 18 Mart...

Şeref ÖZATA

Şeref ÖZATA

Çanakkale zaferinin 106. Yılı. Bu vatan uğruna Çanakkale Boğazı'nda,, Gelibolu'da bu vatan uğruna şehit olan yiğit Mehmetçiklerimizin ruhu şad olsun.

Her yıl Çanakkale'de şehit olan vatan evlatlarının anısına 81 ili temsilen kutlamalara katılım oluyor.

Ancak,

Çanakkale'de unutulan bir şey var ki, unutulduğu için yüreklerimizi sızlatıyor.

Neden mi?

Gelin dünyanın kaderini değiştiren tarihin en kanlı savaşlarından biri olan ve Mehmetçiğin zaferiyle tarihe altın harflerle yazılan Çanakkale (Gelibolu) savaşlarına daha yakından bir göz atalım. Resmi veya bazı kişilerce maksatlı yazılmış ”Çanakkale hatıratı” adı altında  küçümsenmiş olan bu büyük zafer, aslında bir 'Haç ve Hilal' savaşıdır.

Haçlı Orduları, 1000 yıl öce de akın akın Kudüs’ü almak için Anadolu topraklarına saldırmış, yüzbinlerce masumun kanını akıtmıştı.Türkler Anadolu da  etten duvar olmuş, Haçlı ordularını durdurmuş, Kudüs’e geçit vermemişti. Çanakkale haçlı saldırılarının son raundu olarak 19 Şubat - 18 Mart 1915 tarihinde yine tarihe geçti. Haçlı Orduları yine hezimete uğradı.

Toprak ancak uğrunda ölen varsa vatandır. Çanakkale’yi haçlılara geçilmez yapanda da bu inançtı.

Dünyanın bir çok bölgesinden toplanmış bütün Haçlı orduları  İngiliz, Fransız, Rus, İtalyan, Yunanistan’ın  bayraktarlığı altında  payitahtı (Kostantiniye) geri alma, Halifeliği  yok etme zihniyeti toplanmış gemilerle Çanakkale'yi geçip İstanbul'u almak istiyorlardı.  Bu sebeple Yüzlerce gemiyi ve askeri Çanakkale önlerine yığmış…

Bu gemilerde kimler mi vardı?

Taa Yeni Zelanda’dan, Avustralya’dan, Hindistan’dan, Afrika’dan, Güney ve Kuzey Amerika’dan , Avrupa’nın her yerinden on binlerce haçlı askeri Payitaht İstanbul’u ve Halifeliği yok etmek için Gelibolu’ya asker çıkarmış, diğer taraftan da gemilerle Çanakkale boğazı geçme hücumu yaparken savaş gemileri ve uçaklarla Gelibolu yarımadasında bombalanmamış bir karış toprak bırakmamışlardı.

Onlar bir nesli yok etmek için gelmişlerdi,

Bu gemilerle Çanakkale boğazına 490.000’e yakın askerle gelen işgalci Haçlı  kuvvetleri, Gelibolu'da 300.000’den fazla kayıp verdi. Buna karşılık Osmanlı tarafının ise 315.000 askerinin 250.000‘i öz yurdunu, ana yurdunu korurken şehit oldu.

Dünya tarihinin en korkunç ve en kanlı savaşlarından biri Çanakkale'de gerçekleşti. İgalci Ordular ile memleketini koruyan Osmanlı askerlerinin savaş sonrası toplam kaybını tarih kitapları  “500 bini geçti” diye yazıyor.

Çanakkale savaşında Mehmetçik, Türk halkının bağımsızlık ve hürriyeti uğruna her cephe de her siperde ayrı destan yazdı. Anafartalar Komutanı Mustafa Kemal Atatürk ile Mareşal  Fevzi Çakmak da  Çanakkale'de destan yazan kahramanların komutanıydı. Büyük zaferin sonunda Mehmetçiklerimiz ‘Çanakkale Geçilmez!’ sözünü bütün dünyaya kabul ettirmiştir.

Birinci Dünya savaşı sırasında Osmanlı toprakları çok genişti. Kuzey Afrika’da Tunus’tan başlayıp, Libya, Mısır, Ürdün, Filistin, Lübnan, Suriye...

Çanakkale geçilmez…

Çanakkale'de Osmanlı İmparatorluğunun toprakların dâhilinde her yerden asker Çanakkale'deki yedi düvele karşı verilen büyük savaşa katılmıştır. Osmanlı toprakları birinci Dünya savaşı öncesi Tunus’tan başlayıp, Libya, Mısır, Filistin, Suriye Yemen, Hicaz Bağdat, Basra'dan  Azerbaycan’a  oradan Balkanlara uzayan büyük bir coğrafya idi. Osmanlı Devleti Birinci dünya savaşında Almanların yanında yer almış,  Almanların Rus, İngiliz ve Fransız orduları karşısında yenilmesiyle felaketin boyutu Osmanlı imparatorluğunu kasıp kavurdu. Çünkü en büyük tahribat ve katliamlar Osmanlı imparatorluğu toprakları üzerinde yaşandı. Bu savaştan sonra Osmanlı toprakları, İngiliz, Fransız, İtalyan ve Ruslar ve Yunanlılar tarafından işgal edilmiş oldu. Kafkaslar, Azerbaycan ve Kars Ruslar tarafından işgal edildi. Libya, Mısır, Ürdün, Filistin, Suudi Arabistan, Suriye Lübnan ve Irak İngiliz, Fransız ve İtalyanlar tarafından işgal edildi. Ruslardan cesaret alan Ermeniler Doğu ve Güney Doğu Anadolu da masum çocuk, kadın ve yaşlı on binlerce Müslüman Türk vatandaşımızı katletti. Sonraki süreçte Ortadoğu da bugün devletçikler kuruldu.  

“Çanakkale geçilmez “diyen Mehmetçiklerimizin içinde bugün sadece Türkiye sınırları içinde olan 81 ilimizden değil… Mehmetçiklerimizim yanında Çanakkale de savaşanlar arasında Tunus’tan, Libya’dan, Yemen’den, Suriye’den, Lübnan’dan, Irak’tan, Hicaz’dan, Afganistan’dan, Tataristan(Kazan) Gürcistan, Kırım, Romanya, Makedonya, Arnavutluk, Bosna, Kosova ve Batı Trakya’dan Müslüman Mehmetçikler haçlı ordularına karşı savaşıp şehit düşmüş.

Bugün 81 ilimiz içinde Çanakkale de en çok şehit veren il Bursa’dır. 250 kişinin şehit düştüğü Çanakkale de, 81 ilimiz dışındaki topraklardan gelip Çanakkale de Ay yıldızlı şanlı bayrağımız altında yatan şehitlerimizin bazılarının memleketleri şöyle:.

Irak; Bağdat (13), Musul (10), Süleymaniye (33) Kerkük (5)

Suriye 80, Halep (507) Deyrizor (63)

Kosova (462)

Makedonya (Debre (5)

Mısır (1)

Arnavutluk ;  Elbasan (1) ,Ergini (2) İşkodra (17),Berat (3)

Kudüs (52)

Batı Trakya; Selanik  (23), Siroz (4), Manastır (31), Midilli (4),Drama ( ),Yanya (2)

Gürcistan, Tiflis (1)

Kırım (1)

Afganistan (1)

İran (2)

Girit (18)

Lübnan, Beyrut (36), Lazkiye (26),Trablus Şam (1)

Libya, Bingazi (5) Trablusgarp (14)

Tunus (3)

Hicaz (9)

Yemen (2)

Romanya(4)

Bugün Çanakkale’deki Şehitliğimizin içinde Tunus’tan  Suriye'ye, Azerbaycan’dan ,Balkanlara kadar uzanan büyük bir coğrafyanın evlatları Ay yıldızlı bayrağımızın altında bulunuyor.

Umarım 2022 yılında o bölgelerin yiğit evlatlarını kapsayacak bir düzenleme yapılarak anma merasimleri cihan-ı şümul olur.

Çanakkale şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyorum. Ruhları şad olsun...

Yazarın Önceki Makalesi
Mustafa KÖKER
Mustafa KÖKER
YIKMAK KOLAY AMA YAPMAK DAHA KOLAY
08 Aralık 2011
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