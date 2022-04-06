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Bucha’da sokaklar sivil cesetlerle dolu

Güncel 06.04.2022, 12:01
Bucha’da sokaklar sivil cesetlerle dolu
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Rusya-Ukrayna savaşında Ukrayna’nın Bucha kentinde herkesi dehşete düşüren görüntüler gelmeye devam ediyor. Bucha sokakları, sivillerin cesetleri ile dolu.