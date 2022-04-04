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Bucha’da imha edilen Rus konvoyu görüntülendi

Güncel 04.04.2022, 11:19
Bucha’da imha edilen Rus konvoyu görüntülendi
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Ukrayna’nın Kiev bölgesinde bulunan Bucha kentinde Ukrayna ordusu tarafından imha edilen Rus konvoyu görüntülendi.