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Bucha’da boş arazi araç mezarlığına döndü

Güncel 15.04.2022, 11:47
Bucha’da boş arazi araç mezarlığına döndü
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Ukrayna'nın Bucha kentinde Rusya'nın saldırılarından kaçmak isteyen sivillere ait hasar alan onlarca araç, yollardan toplanarak boş bir araziye götürüldü. Sivillerden geriye kalan araçlar, saldırıların boyutunu gözler önüne serdi.