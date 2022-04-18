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Bucha'da ölen siviller için cenaze töreni düzenlendi!

Güncel 18.04.2022, 11:58
Bucha'da ölen siviller için cenaze töreni düzenlendi!
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Ukrayna'nın Bucha kentinde Rusya'nın saldırılarında hayatını kaybeden siviller, kimlik tespitinin ardından düzenlenen törenle toprağa verildi.