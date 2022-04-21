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Bucha'da cesetler tırlara forkliftlerle taşınıyor

Güncel 21.04.2022, 11:51
Bucha'da cesetler tırlara forkliftlerle taşınıyor
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Ukrayna’nın Bucha kentinde hayatını kaybeden sivillere ait cansız bedenler, morgda yer kalmaması nedeniyle hastane bahçesindeki soğuk hava depolu tırlara taşınıyor.