Bu Yıl Türkiye’de En Çok Satılan Otomobil Markaları

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Otomobil Distribütörleri Derneği (ODD), Mart 2022 dönemine ilişkin yayımladığı raporda hem ay hem de 2022'nin 1. çeyreğine ilişkin verilere yer verdi. Veriler, otomobil satışlarının bir yılda %34,3 oranında azaldığını gösterdi. Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD), bugün Türkiye’deki otomobil sektörüne ilişkin mart ayı raporunu yayımladı. Yılın ilk çeyreğini ardımızda bıraktığımız aya ilişkin verilere yer veren rapor, Türkiye’de otomobil pazarında azalma yaşandığını ortaya koydu.