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Bu müze suyun altında! Sıradışı bir sanat projesi...

Güncel 26.02.2021, 17:24
Bu müze suyun altında! Sıradışı bir sanat projesi...
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Fransa'nın film festivaliyle ünlü Cannes kentinde sıradışı bir sanat sergisi hayata geçiyor.