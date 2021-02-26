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Bu müze suyun altında! Sıradışı bir sanat projesi...
Güncel
26.02.2021, 17:24
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Fransa'nın film festivaliyle ünlü Cannes kentinde sıradışı bir sanat sergisi hayata geçiyor.
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Bu müze suyun altında! Sıradışı bir sanat projesi...
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