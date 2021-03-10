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Bu ilçede ölen de kalan da ondan soruluyor

Güncel 10.03.2021, 11:34
Bu ilçede ölen de kalan da ondan soruluyor
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Sivas’ın Şarkışla ilçesinde ayakkabı boyacılığı yapan Hasan Hüseyin Erin, dükkanında 'acemi birliği' adını verdiği köşede hayattakilerin 'usta birliği' adını verdiği bölümde ise ölenlerin fotoğraflarını sergiliyor.