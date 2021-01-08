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Bu güzellikler sadece Ordu'da var

Güncel 08.01.2021, 23:21
Bu güzellikler sadece Ordu'da var
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KARADENİZ TURİZMİNDE BİR İLK YAŞANDI. DENİZİ, DOĞASI, YAYLALARI VE EŞSİZ SAHİLLERİ İLE TURİZMİN GÖZDE MERKEZLERİNDEN BİRİSİ HALİNE GELEN ORDU’NUN YAYLALARI BALON TURİZMİ İLE TANIŞTI. İLK BALON SEFERİ, MENDERESLERİYLE ÜNLÜ PERŞEMBE YAYLASINDA YAPILDI