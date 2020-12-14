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Bu berberde bütün engelliler ücretsiz tıraş oluyor

Güncel 14.12.2020, 11:56
Bu berberde bütün engelliler ücretsiz tıraş oluyor
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Pandemi döneminde engellilere destek olmak için ücretsiz saç ve cilt bakımlarını yapmaya başladı