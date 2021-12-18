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Bu altına talep yok!

Güncel 18.12.2021, 10:17
Bu altına talep yok!
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Son yıllarda meydana gelen altın fiyatlarındaki artışın ardından üretilmeye başlanan 0,25 gram ağırlığındaki altın, vatandaşlar tarafından pek de ilgi görmüyor.