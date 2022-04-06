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Bu ağaçlar bahara son kez "Merhaba" dedi

Güncel 06.04.2022, 10:08
Bu ağaçlar bahara son kez "Merhaba" dedi
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Artvin’de baraj inşaatı nedeniyle sular altında kalacak Yusufeli ilçe merkezinde meyve ağaçları son kez çiçek açtı